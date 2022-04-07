В ВСУ заверили, что будут сбивать самолеты РФ при попытке попасть в Приднестровье
Если Россия перебросит военные самолеты на территорию самопровозглашенной Приднестровской молдавской республики, то украинские ПВО будут сбивать воздушные цели
Об этом сообщил начальник Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины полковник Богдан Сеник.
"Украинские силы ПВО будут сбивать военные и военно-транспортные самолеты из РФ над территорией Украины в случае попыток перебросить их в Тирасполь", - подчеркнул начальник управления.
Заметим, в Генштабе ВСУ недавно сообщалось, что враг пытается улучшить тактическое положение на Южнобужском направлении. В частности, наши военные не исключают использования территории самопровозглашенной Приднестровской молдавской республики для поддержки наступательной операции. На аэродроме Тирасполя осуществляется подготовка для приема русских самолетов.
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