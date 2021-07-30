В ВСУ впервые назначили женщину командующим медицинской службы

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.



Андрей Таран отметил, что впервые женщина возглавила одно из командований в Вооруженных силах Украины.



"Поступательно движемся к построению Вооруженных сил нового образца. Благодаря реформированию армии в соответствии с принципами и подходами НАТО женщины сейчас имеют возможность проходить военную службу на равных началах с мужчинами. Надо отметить, что свою безусловную поддержку этого выбора после личного общения выразил верховный главнокомандующий, президент Украины Владимир Зеленский ", - сказал министр.



Сообщается, что Татьяна Остащенко имеет большой опыт организации медицинского обеспечения. Она проходила военную службу главным инспектором Главной инспекции Министерства обороны Украины, поэтому понимает, как восстановить нормальное функционирование военной медицины.



Кроме того, Таран уточнил что сейчас почти четверть общей численности ВСУ - это женщины, и их роль в развитии войска растет. Равный доступ к должностям и воинским званиям предусматривает одинаковый уровень ответственности при исполнении обязанностей военной службы.



Он отметил, что ожидает от назначенной руководительницы Командования наведения порядка в медицинской службе, совершенствования процессов медицинского обеспечения армии, создания благоприятных условий для развития отрасли в соответствии со стандартами НАТО, уменьшения коррупционных рисков и синхронизации процессов всех составляющих Медицинских сил.



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