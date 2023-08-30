В ВСУ увеличился арсенал вооружения: боец о ситуации на Горловском направлении

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Не буду уточнять, но за последнюю неделю на Горловском направлении у нас немного увеличился арсенал вооружения, который можно использовать. В последнее время мы качественно, каждый день, работаем по позициям врага, который есть в зоне нашей видимости. Отрабатываем по ним с достойным результатом , 200 и 300 почти каждый день", - подчеркнул Иевлев.

По словам бойца, на Горловском направлении враг вводит действия и пытается занять некоторые позиции ВСУ, но успеха не имеет.

"За полгода ни одной позиции мое подразделение не потеряло. Все вражеские попытки были неудачными, потому что мы уничтожаем их технику или выводим ее из строя. Расстояние от нас до врага где-то 350-400 метров, и мы его хорошо держим на дистанции и не подпускаем к себе, пока нет приказа о наступлении с нашей стороны", - добавил Иевлев.

Министерство обороны Великобритании пишет, что российские солдаты все чаще стали отказываться воевать против Украины. Это свидетельствует об отсутствии подготовки, мотивации и стрессовых ситуациях у оккупантов.

В среду, 30 августа, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский посетил позиции военных на переднем крае боевых действий в Донецкой области.



















