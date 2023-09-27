В ВСУ сообщили об обострении ситуации на Авдеевском направлении

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"На Авдеевском направлении очень серьезное обострение ситуации. Враг снова мощно наносит авиаудары по нашим позициям и самому городу. Обстреливают россияне неуправляемыми ракетами и ФАБами. Увеличилась интенсивность обстрелов артиллерию и минометами. То есть действительно на нашем участке фронта ситуация очень напряженная. Это касается, в первую. очередь, наступательных действий противника", - рассказал Морозов.

Офицер добавил, что враг постоянно пытается проводить штурмовые действия.

"Россияне пытаются отбросить наши войска с позиций возле Опытного. В частности, отбить утраченные позиции. Противник активно проводит штурмовые действия. Именно поэтому сейчас на Авдеевском идет серьезное обострение. Очень мощно враг обстреливает Авдеевку и территорию вокруг города", - добавил он.