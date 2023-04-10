Об этом информирует Military Media Center .

9 апреля командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский посетил самые горячие участки фронта на Бахмутском направлении.

Военный встретился бойцами бригад Сухопутных войск, Десантно-Штурмовых войск, Территориальной обороны, противостоящих наступлению врага. Также командир отметил украинских воинов наградами, подарками и премиями.

"Наши мужественные воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден сейчас привлекать к боям за Бахмут спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения. Бои носят жесткий характер с обеих сторон", - сказал Сырский.

Командующий Восточной группировкой войск отметил изменение поведения врага на поле боя.

"Враг перешел к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли. Уничтожает здания и позиции ударами авиации и огнем артиллерии. Оборона Бахмута продолжается. Ситуация сложная, но контролируемая", - добавил Сырский.