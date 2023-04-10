В ВСУ сообщили, что враг перешел к "сирийской" тактике выжженной земли: уничтожает здания и позиции
Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский заявил, что Россия перешла к "сирийской" тактике выжженной земли, уничтожает здания и позиции
Об этом информирует Military Media Center .
9 апреля командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский посетил самые горячие участки фронта на Бахмутском направлении.
Военный встретился бойцами бригад Сухопутных войск, Десантно-Штурмовых войск, Территориальной обороны, противостоящих наступлению врага. Также командир отметил украинских воинов наградами, подарками и премиями.
"Наши мужественные воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден сейчас привлекать к боям за Бахмут спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения. Бои носят жесткий характер с обеих сторон", - сказал Сырский.
Командующий Восточной группировкой войск отметил изменение поведения врага на поле боя.
"Враг перешел к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли. Уничтожает здания и позиции ударами авиации и огнем артиллерии. Оборона Бахмута продолжается. Ситуация сложная, но контролируемая", - добавил Сырский.
- Ранее руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала , что российские войска активизируют свою авиацию на юге Украины, это связано с новой тактикой: рашисты привязывают к БПЛА гранаты и бьют по скоплению людей.
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