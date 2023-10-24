В ВСУ служат более 60 тыс. женщин, но в армии им до сих пор выдают мужские трусы, – нардеп Никорак

Об этом говорилось в эфире программы "Тихий вечер с Еленой Кравец" на телеканале "Дом".

Arm Women Now – это волонтерский проект, социальная инициатива, направленная на обеспечение украинских защитниц в ВСУ женской военной формой и бельем, разработанными в соответствии с соглашением по стандартизации НАТО.

По словам Никорак, в ВСУ сейчас служат более 60 тыс. женщин, а им до сих пор выдают мужское нижнее белье.

"Если говорить только о Вооруженных Силах Украины, то это более 60 тыс. В зоне боевых действий, на нуле, на передовой — более 5 тыс. Также есть тысячи женщин, несущих службу в Национальной гвардии, в спецподразделениях, пограничной службе, добровольческих формированиях "Наш приоритет - придавать форму женщинам, которые именно на передовой. Не только форму, но и нижнее белье. Даже по состоянию на сегодняшний день женщинам в армии, к сожалению, выдают мужские трусы-боксеры", - рассказала нардеп.

Она отметила, что в ВСУ служат и беременные женщины. Они работают в тылу до декретного отпуска, но также обязаны носить форму, поэтому для них разрабатывают специальную одежду.

"Мы уже ориентировочно 50 или 60 беременных девушек снабдили такой формой, она очень прикольная, из нашего родного пикселя", - сказала Никорак.

По ее словам, разработанная волонтерским проектом форма и тактическое белье постепенно внедряется на государственном уровне.