Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

Преступником оказался житель Энергодара, до полномасштабного вторжения РФ служивший в ВСУ в одном из гарнизонов в Днепропетровской области.

Следствие установило, что его в начале этого года дистанционно завербовал офицер российской военной разведки. Сначала связь поддерживали через мать энергодарца, которая осталась во временно оккупированном городе и попала под наблюдение ГРУ РФ, а дальше непосредственно с ГРУ РФ.

По поручению фигурант собирал данные об украинских боевых операциях на фронте. Перед контрнаступлением ВСУ российский шпион получил задачу определить дату начала и направления украинских контрударов.

Также он пытался установить радиосвязь в боевых подразделениях украинских войск и должен передать российским оккупантам информацию о перевозке иностранного оружия и техники на линию боев.

Правоохранители разоблачили агента РФ и задержали во время выполнения вражеской задачи.

Злоумышленнику сообщили о подозрении за государственную измену, совершенную в условиях военного положения.

Пока его держат под арестом. Задержанному грозит пожизненное заключение.