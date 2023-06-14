В ВСУ разоблачили "крота", пытавшегося получить данные о контрнаступлении для России
На Днепропетровщине стражи порядка разоблачили шпиона главного управления генштаба ВС РФ, который служил в ВСУ и собирал данные об украинском контрнаступлении для врага
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
Преступником оказался житель Энергодара, до полномасштабного вторжения РФ служивший в ВСУ в одном из гарнизонов в Днепропетровской области.
Следствие установило, что его в начале этого года дистанционно завербовал офицер российской военной разведки. Сначала связь поддерживали через мать энергодарца, которая осталась во временно оккупированном городе и попала под наблюдение ГРУ РФ, а дальше непосредственно с ГРУ РФ.
По поручению фигурант собирал данные об украинских боевых операциях на фронте. Перед контрнаступлением ВСУ российский шпион получил задачу определить дату начала и направления украинских контрударов.
Также он пытался установить радиосвязь в боевых подразделениях украинских войск и должен передать российским оккупантам информацию о перевозке иностранного оружия и техники на линию боев.
Правоохранители разоблачили агента РФ и задержали во время выполнения вражеской задачи.
Злоумышленнику сообщили о подозрении за государственную измену, совершенную в условиях военного положения.
Пока его держат под арестом. Задержанному грозит пожизненное заключение.
- Кроме того, 1 июня военная контрразведка и следователи разоблачили российского шпиона в рядах Вооруженных Сил Украины, собиравшего информацию о западном вооружении и системе противовоздушной обороны.
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