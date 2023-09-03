В ВСУ рассказали, зачем россияне штурмуют Новоегоровку на Купянском направлении

Об этом в эфире телемарафона рассказал руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш.

"Враг сосредоточил свое внимание на направлении Новоегоровки. Он хочет пробить коридор в нашей обороне именно на этом направлении, поскольку у Новоегоровки сосредоточены господствующие высоты", - пояснил спикер.

По словам военного, противник попытается прорваться, чтобы добраться до реки Оскол. Пока враг не добивается своей цели, ВСУ отражают наступления врага.

"Вчера нашим защитникам удалось уничтожить 126 окупантов на Лимано-Купянском направлении, также уничтожить один полевой склад с боеприпасами, одно авто, семь беспилотников, шесть из них типа "Ланцет", - добавил Евлаш.

Он сообщил, что за последние сутки на Лимано-Купянском направлении произошло 5 боевых событий. Нападения окупантов были безрезультатны.