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В ВСУ рассказали, зачем россияне штурмуют Новоегоровку на Купянском направлении

3 сентября, 2023 воскресенье
16:19
Война с Россией

Россияне на Лимано-Купянском направлении пытаются прорвать оборону ВСУ, особенно в районе Новоегоровки Луганской области, ведь вблизи села есть господствующие высоты

Об этом в эфире телемарафона рассказал руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш.

"Враг сосредоточил свое внимание на направлении Новоегоровки. Он хочет пробить коридор в нашей обороне именно на этом направлении, поскольку у Новоегоровки сосредоточены господствующие высоты", - пояснил спикер.

По словам военного, противник попытается прорваться, чтобы добраться до реки Оскол. Пока враг не добивается своей цели, ВСУ отражают наступления врага.

"Вчера нашим защитникам удалось уничтожить 126 окупантов на Лимано-Купянском направлении, также уничтожить один полевой склад с боеприпасами, одно авто, семь беспилотников, шесть из них типа "Ланцет", - добавил Евлаш.

Он сообщил, что за последние сутки на Лимано-Купянском направлении произошло 5 боевых событий. Нападения окупантов были безрезультатны.

  • 9 августа ветеран российско-украинской войны майор запаса НГУ Алексей Гетьман отметил, что на Купянско-Лиманском направлении враг сосредоточил около 1000 танков и пытается прорвать украинскую оборону.
  • Также начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире Еспресо рассказывал, что на Лимано-Купянском направлении РФ сосредоточила более 110 тыс. оккупантов и сконцентрировала силы в направлении Новоегоровки.
  • 26 августа глава Луганской ОВА Артем Лысогор заявил, что российская армия третьи сутки атакует позиции ВСУ возле Новоегоровки Луганской области, однако успеха не имеет. Также они активизировались в районе Белогоровки.
російська армія
Луганщина
военные силы Украины
оккупированные территории
окупанти
Харковщина
Купянск
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