В ВСУ рассказали о тактике боев за Бахмут
Начальник пресс-службы Восточной Группировки Войск Илья Евлаш сообщил, что ВСУ не применяют тактику лобовых атак для деоккупации Бахмута
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"
“Вокруг Бахмута идут интенсивные бои. К примеру, на северном фланге противник прибегает к минированию. В частности, в районе населённого пункта Дубово-Василовка. В этом районе противник пытается остановить наше продвижение и применяет тактику активной обороны. В самом Бахмуте оккупанты содержат группировку в несколько тысяч", - рассказал Евлаш.
Военнослужащий подчеркнул, что Силы обороны очень тщательно планируют операции по деоккупации Бахмута.
"Оккупанты пытаются сосредотачиваться в городской застройке Бахмута. Ведь в городской застройке гораздо труднее вести бои. Они это знают. В полуразрушенном городе все еще остается много заграждений. Поэтому тактика боев здесь совсем другая. Это не похоже на бои вне города. В городе ведутся совсем другие бои, когда за каждым углом могут быть русские, к тому же здесь ведется активная работа артиллерии и авиации противника, поэтому подходы к освобождению этого города будут совсем другими, никто лобовыми атаками не будет освобождать Бахмут. Мы бережем своих людей и обращаем внимание на планирование и асимметричный подход для освобождения Бахмута", - добавил он.
- 15 сентября украинские войска взяли под контроль села Клищиевка и Андреевка к югу от Бахмута.
- 24 сентября представитель Восточного направления Илья Евлаш сообщил, что ВСУ взяли под огневой контроль трассу Бахмут - Горловка, которую оккупанты используют для логистики.
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