В ВСУ рассказали о тактике боев за Бахмут

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"



“Вокруг Бахмута идут интенсивные бои. К примеру, на северном фланге противник прибегает к минированию. В частности, в районе населённого пункта Дубово-Василовка. В этом районе противник пытается остановить наше продвижение и применяет тактику активной обороны. В самом Бахмуте оккупанты содержат группировку в несколько тысяч", - рассказал Евлаш.

Военнослужащий подчеркнул, что Силы обороны очень тщательно планируют операции по деоккупации Бахмута.

"Оккупанты пытаются сосредотачиваться в городской застройке Бахмута. Ведь в городской застройке гораздо труднее вести бои. Они это знают. В полуразрушенном городе все еще остается много заграждений. Поэтому тактика боев здесь совсем другая. Это не похоже на бои вне города. В городе ведутся совсем другие бои, когда за каждым углом могут быть русские, к тому же здесь ведется активная работа артиллерии и авиации противника, поэтому подходы к освобождению этого города будут совсем другими, никто лобовыми атаками не будет освобождать Бахмут. Мы бережем своих людей и обращаем внимание на планирование и асимметричный подход для освобождения Бахмута", - добавил он.