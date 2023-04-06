В ВСУ рассказали о новой тактике России с использованием дронов

Об этом сообщает в телемарафоне руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Мы наблюдаем, что они (российские войска, - ред.) действительно не имеют успеха на суше. Для них очень трудно пока располагать артиллерийские позиции на тех участках, над которыми мы работаем с огневой точки зрения, и зачищая ту же полосу в 30 километров. , мы оставляем все меньше и меньше позиции оккупантам, откуда они могут артиллерией и минометами наносить удары по правому берегу, хотя они все-таки выискивают такие позиции", - рассказала Гуменюк.

Спикер рассказала, что только за прошедшие сутки зафиксировано 45 обстрелов Херсонщины рашистами. Теперь Россия использует новую тактику применения дронов.

"Уменьшив мощность свою наземную, они применяют воздушные силы - авиацию и беспилотные летательные аппараты, которыми раньше только разведывательную ситуацию. Сейчас привязывают к ним разрывные гранаты и пытаются таким образом поразить скопления людей. Это классический признак терроризма потому, что других целей это не преследует". , только скопление людей, в частности, там, где раздают гуманитарную помощь", - добавила руководитель пресс-центра.

Гуменюк призывает украинцев не собираться на открытых территориях, потому что враг наносит удары по мирному населению.

Также специалист заявила, что использование врагом авиации с управляемыми бомбами - это уже определенный "шаг отчаяния", потому что "больше использовать нечего".