В ВСУ рассказали о новой тактике России с использованием дронов
Российские войска активизируют свою авиацию на юге Украины, это связано с новой тактикой: рашисты привязывают к БПЛА гранаты и бьют по скоплению людей
Об этом сообщает в телемарафоне руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
"Мы наблюдаем, что они (российские войска, - ред.) действительно не имеют успеха на суше. Для них очень трудно пока располагать артиллерийские позиции на тех участках, над которыми мы работаем с огневой точки зрения, и зачищая ту же полосу в 30 километров. , мы оставляем все меньше и меньше позиции оккупантам, откуда они могут артиллерией и минометами наносить удары по правому берегу, хотя они все-таки выискивают такие позиции", - рассказала Гуменюк.
Спикер рассказала, что только за прошедшие сутки зафиксировано 45 обстрелов Херсонщины рашистами. Теперь Россия использует новую тактику применения дронов.
"Уменьшив мощность свою наземную, они применяют воздушные силы - авиацию и беспилотные летательные аппараты, которыми раньше только разведывательную ситуацию. Сейчас привязывают к ним разрывные гранаты и пытаются таким образом поразить скопления людей. Это классический признак терроризма потому, что других целей это не преследует". , только скопление людей, в частности, там, где раздают гуманитарную помощь", - добавила руководитель пресс-центра.
Гуменюк призывает украинцев не собираться на открытых территориях, потому что враг наносит удары по мирному населению.
Также специалист заявила, что использование врагом авиации с управляемыми бомбами - это уже определенный "шаг отчаяния", потому что "больше использовать нечего".
- Ночью на 31 марта войска РФ атаковали территорию Украины с помощью ракет ЗРК С-300 и дронов "Шахед". 9 БПЛА сбили украинские воины.
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