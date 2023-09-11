В ВСУ рассказали, как выглядят новые позиции на Бахмутском направлении

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На Бахмутском направлении постепенно освобождаем метры, которые улучшают наше тактическое положение на переднем крае. Крайне важно двигаться вперед и не только смещать врага с позиций, но и оказывать давление. Если отвоеванные позиции находятся в населенных пунктах, то они не имеют ничего общего с населенными пунктами. Населенные пункты стерты с лица земли, в том числе Бахмут", - подчеркнул Кудряшов.

По словам бойца, отвоеванные позиции можно назвать участками в разрушенных домах, в развалинах, которые ВСУ приспосабливает как фортификационное укрепление для ведения оборонного боя.

"Если эти позиции расположены в поле или лесополосах, то все лесополосы выкошены непрерывными артиллерийскими обстрелами со стороны врага. Держаться на таких позициях тяжело. Наша пехота держится зубами за эти позиции, потому что они являются ключевыми для дальнейших действий в направлении Андреевки, Клищиевки, Курдюмовки", - объяснил Кудряшов.