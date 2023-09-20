В ВСУ рассказали, как уничтожали элитные части армии РФ во время освобождения Андреевки

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Еще в начале мая мы впервые разбили 72-ю бригаду РФ, обескровив и лишив ее личного состава. Но бригада продолжала занимать определенный рубеж обороны. То есть самой бригады уже почти не было, ее пополняли другими бригадами и соединениями. За это время мы изрядно потрепали 57-ю бригаду, 83-ю десантную бригаду, 85-ю бригаду, так называемую ЧВК "Эспаньола", так называемую ЧВК Минобороны РФ "Шторм z" и 31-ю, самую элитную, бригаду врага", - подчеркнул Кухарь.

Командир 2-го штурмового батальона третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ напомнил, что второй батальон 31-й гвардейской бригады ВДВ считается пожарной командой Путина.

"То есть шел процесс насыщения 72-й мотострелковой бригады самыми преданными подразделениями. Сил и средств у них много, а управление все это время почти было потеряно. Оно было уже полностью утрачено, когда мы зашли в Андреевку, был ликвидирован 3-й командир батальона этой бригады, был ликвидирован начальник разведки, начальник связи бригады и множество командиров", - добавил Кухарчук.

Недавнее продвижение украинских войск к югу от Бахмута повлекло за собой деградацию оборонных подразделений России в этом районе, ведь во время освобождения Андреевки и Клещиевки ВСУ уничтожили боеспособность элитных частей россиян

Что известно об освобождении Андреевки и Клещиевки под Бахмутом

14 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские военные освободили село Андреевка недалеко от Бахмута на Донетчине. Однако 3-я ОШБр опровергла заявление и назвала его ошибочным .

В течение 14 сентября Силы обороны успешно наступали в районе Клещиевки Донецкой области. По данным Генштаба, по состоянию на утро 15 сентября стало известно, что ВСУ освободили Андреевку.

16 сентября в американском Институте изучения войны сообщили, что после того, как украинские военные освободили Андреевку, они продолжили наступательные операции вблизи Бахмута и на западе Запорожской области. В то же время для российской армии ухудшилась тактическая ситуация к югу от Бахмута.

17 сентября Силы обороны Украины полностью освободили Клещиевку к югу от Бахмута, однако враг не оставляет попыток захватить населенный пункт.

В утренней сводке Генштаба 18 сентября сообщалось , что украинские военные отразили атаки РФ вблизи Белой Горы на Бахмутском направлении, а в районе Клещиевки Донецкой области продолжают штурмовые действия, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Впоследствии заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ майор Родион Кудряшов отметил , что после успешного продвижения ВСУ открывается возможность для освобождения Бахмута от оккупантов.

18 сентября командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский посетил позицию бригад и батальонов, которые освободили населенные пункты Клещиевка и Андреевка на Бахмутском направлении.