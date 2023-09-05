В ВСУ рассказали, что на Бахмутском направлении враг ежедневно теряет позиции

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"В окрестностях Бахмута, а именно в районе Клищиевки, Андреевки, Курдюмовки, ситуация достаточно напряженная, но динамичная. ВСУ реализуют штурмовые действия. Противник тоже отвечает штурмами, чтобы восстановить утраченное положение. Каждый день враг несет потери, теряя позиции на определенных участках фронта" , – подчеркнул Кудряшов.

По словам бойца, ключевой задачей на Бахмутском направлении является взятие господствующих высот и лесополос.

"Пока речь не идет о таких успехах, как взятие основных пунктов. Потому что населенные пункты на этом отрезке пока не являются ключевой задачей. Ключевой задачей являются высоты, укрепления противника, лесополосы, расположенные на фланге Бахмута. Ситуация контролируемая, инициатива находится в руках ВСУ. Полное освобождение фланга Бахмута, населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка, Клищиевка - это вопрос времени", - подчеркнул Кудряшов.