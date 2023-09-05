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В ВСУ рассказали, что на Бахмутском направлении враг ежедневно теряет позиции

5 сентября, 2023 вторник
15:05
Война с Россией

Майор, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Родион Кудряшов уверен, что освобождение от оккупантов Курдюмовки, Андреевки и Клищиевки – это вопрос времени

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"В окрестностях Бахмута, а именно в районе Клищиевки, Андреевки, Курдюмовки, ситуация достаточно напряженная, но динамичная. ВСУ реализуют штурмовые действия. Противник тоже отвечает штурмами, чтобы восстановить утраченное положение. Каждый день враг несет потери, теряя позиции на определенных участках фронта" , – подчеркнул Кудряшов.

По словам бойца, ключевой задачей на Бахмутском направлении является взятие господствующих высот и лесополос.

"Пока речь не идет о таких успехах, как взятие основных пунктов. Потому что населенные пункты на этом отрезке пока не являются ключевой задачей. Ключевой задачей являются высоты, укрепления противника, лесополосы, расположенные на фланге Бахмута. Ситуация контролируемая, инициатива находится в руках ВСУ. Полное освобождение фланга Бахмута, населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка, Клищиевка - это вопрос времени", - подчеркнул Кудряшов.

  • 4 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с украинскими военными, защищающими нашу страну в составе оперативно-тактической группировки "Донецк". Президент заслушал доклады командования по ситуации на участках ответственности бригад, а также о выполнении боевых задач и уровне материально-технического обеспечения.
  • В понедельник, 4 сентября, ВСУ успешно отбили атаки врага к северу от Клищиевки, что на Донетчине, в свою очередь враг нанес авиационный удар в районе Ивановского
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