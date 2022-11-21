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В ВСУ прокомментировали договоренности о производстве иранских дронов на территории РФ и возможности передачи ракет

21 ноября, 2022 понедельник
05:39
война с Россией

В Воздушных силах ВСУ считают, что Российская Федерация не сможет быстро развернуть собственное производство иранских беспилотников, однако по передаче ракет заявляют, что "надо готовиться к любым вызовам"

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает Укринформ.

Так, он отреагировал на информацию о том, что РФ договорилась с Ираном о производстве иранских дронов на своей территории: "Это зависит от многих факторов, прежде всего от желания стран развернуть это все (производство, – ред.). Очевидно, что речь не идет о недели, очевидно, речь идет о месяцах, однозначно, что это не будет быстро, потому что развернуть можно на каких-то мощностях, просто завезти там, где уже есть оборудование, но все равно все это требует времени, и, как мы знаем, в России этот процесс может быть несколько затянут, может кто-нибудь захочет на этом дополнительно еще и заработать".

Россия и сама производит беспилотники, как ударные, так и разведывательные, напоминает Игнат. Он считает, что Иран хочет избежать санкционного давления, передав россиянам чертежи к своим дронам.

"Война перешла в такую стадию, что дронов появляется все больше, и они несут угрозу, от нее нужно как защищаться, так и самим наращивать такие дроны, барражирующие боеприпасы, которые могут поражать противника в тылу", - отметил спикер.

На вопрос, есть ли до сих пор вероятность передачи Ираном России ракет, Игнат предположил, что в силу определенных дипломатических факторов этот процесс мог замедлиться, но готовиться стоит ко всему.

"Возможно, включены какие-то дипломатические ресурсы, переговорные процессы, возможно, какие-то страны на это влияют. Будем надеяться, что террорист не получит этих ракет, это облегчит нашествия. Можем только надеяться, надо готовиться к любым вызовам", - добавил он. .

  • 30 августа стало известно, что Иран тайно снабжает России ударными беспилотниками, которые используют в войне против Украины. Позже Дмитрий Кулеба предупредил Иран о последствиях, которые затронут его в случае принятия решения о помощи России.
  • 4 ноября представители американской разведки выразили мнение, что Иран ищет помощи России для усиления своей программы по созданию ядерного оружия. Представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон отметила, что Соединенные Штаты приложат все усилия, чтобы не допустить сотрудничества России и Ирана в ядерном секторе.
  • 5 ноября Иран впервые признал, что поставлял России дроны. В то же время глава МИД утверждает, что Тегеран якобы не знал о применении дронов против Украины. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан заявил, что если в Киеве есть "любые документы", свидетельствующие об использовании Россией иранских беспилотников, "они должны предоставить их".
  • 19 ноября The Washington Post обнародовал, что российские террористы и их партнеры из Ирана договорились о совместном производстве беспилотников для применения в войне против Украины.

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Россия
Иран
военные силы Украины
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