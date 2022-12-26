В ВСУ предупредили, что РФ может нанести массированный удар на новогодние праздники
В ВСУ предполагают, что во время новогодних праздников россияне могут прибегнуть к массированной ракетной атаке по объектам критической инфраструктуры Украины.
Об этом сообщила пресс-секретарь Оперативного командования ВСУ "Юг" Наталья Гуменюк, передает 24 канал .
"Мы знаем, что в море остается фрегат-ракетоноситель, мы знаем, что остаются две подлодки - это общая сумма ракет 16 единиц. И, скорее всего, будут пытаться испортить нам праздники. Надо это осознавать, понимать, что атака будет направлена на объекты критической инфраструктуры, энергетической в частности", – сказала Гуменюк.
Представитель ОК "Юг" отметила, что россияне завели один из надводных ракетоносителей в пункт базирования, однако подчеркнула, что это не характеризует общую ситуацию.
Кроме того, Гуменюк сообщила, что РФ получила новую партию дронов-камикадзе и тестировала их над Черным морем в условиях зимнего климата Украины по работе во время штормового ветра или перепадов температур.
"То, что они используют их массированно, говорит о том, что их используют для истощения сил противовоздушной обороны, когда первые дроны фиксируют и пробуждают противовоздушную оборону, а вторые могут атаковать", - пояснила Гуменюк.
- Ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал , что больше всего крылатых ракет кафиры направляют на объекты энергетики и критической инфраструктуры Киева и окрестностей столицы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.81
Покупка 39.81Продажа 40.56
-
EUR
Покупка 41.33Продажа 42.44
- Актуальное
- Важное