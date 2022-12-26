Об этом сообщила пресс-секретарь Оперативного командования ВСУ "Юг" Наталья Гуменюк, передает 24 канал .

"Мы знаем, что в море остается фрегат-ракетоноситель, мы знаем, что остаются две подлодки - это общая сумма ракет 16 единиц. И, скорее всего, будут пытаться испортить нам праздники. Надо это осознавать, понимать, что атака будет направлена на объекты критической инфраструктуры, энергетической в частности", – сказала Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" отметила, что россияне завели один из надводных ракетоносителей в пункт базирования, однако подчеркнула, что это не характеризует общую ситуацию.

Кроме того, Гуменюк сообщила, что РФ получила новую партию дронов-камикадзе и тестировала их над Черным морем в условиях зимнего климата Украины по работе во время штормового ветра или перепадов температур.

"То, что они используют их массированно, говорит о том, что их используют для истощения сил противовоздушной обороны, когда первые дроны фиксируют и пробуждают противовоздушную оборону, а вторые могут атаковать", - пояснила Гуменюк.

Ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал , что больше всего крылатых ракет кафиры направляют на объекты энергетики и критической инфраструктуры Киева и окрестностей столицы.

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