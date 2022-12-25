В ВСУ поздравили Санта Клауса, который "пролетел" над Украиной
В ВСУ отреагировали на юмористическую информацию, что над Украиной пролетел Санта Клаус
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный телеграмм-канал Воздушных сил ВСУ.
Вечером 24 декабря на сайте Flightradar24 появилась шутливо-праздничная информация, что над Украиной пролетел Санта Клаус.
За рождественским полетом следят десятки тысяч человек. Не обошли вниманием Санта Клауса и в ВСУ.
"Воздушные Силы приветствуют Santa1 в воздушном пространстве Украины и гарантируют безопасный полет!", - говорится в сообщении.
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