Об этом Юрий Игнат заявил в эфире телемарафона.

"В ближайшее время будут приняты серьезные решения, возможно, будут возбуждены даже уголовные дела, потому что некоторые Telegram-каналы в режиме реального времени представляют информацию о движении БПЛА или ракет", - отметил он.

Представитель Воздушных сил подчеркнул, что информирование врага о маршруте движения ракет - преступление против Украины, в частности Юрий Игнат утверждает, что материалы уже переданы в определенные органы.