В ВСУ пообещали принять меры против Telegram-каналов, раскрывающих движение ракет и БПЛА
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат подтвердил, что в ближайшее время могут принять меры против каналов в Telegram, информирующих о движении ракет и БПЛА
Об этом Юрий Игнат заявил в эфире телемарафона.
"В ближайшее время будут приняты серьезные решения, возможно, будут возбуждены даже уголовные дела, потому что некоторые Telegram-каналы в режиме реального времени представляют информацию о движении БПЛА или ракет", - отметил он.
Представитель Воздушных сил подчеркнул, что информирование врага о маршруте движения ракет - преступление против Украины, в частности Юрий Игнат утверждает, что материалы уже переданы в определенные органы.
- Напомним, вечером 21 марта российские истребители Су-35 совершили пуск ракет с моря по Одесской области. Две ракеты сбили Силы ПВО. Еще одна ракета попала в здание монастыря УПЦ МП, есть раненые.
- В ночь с 21 на 22 марта ПВО также сработала в Киевской области.
- В частности, под огнем оказалась Житомирщина: россияне повредили объект инфраструктуры.
- Также в течение суток РФ атаковала Донецкую область, повреждены дома и предприятие. От вооруженной агрессии РФ 21 марта погибли 4 человека, 5 получили ранения.
- Днем 22 марта российская армия обстреляла Запорожье: ракета попала в многоэтажку, атаке подвергся остров Хортица.
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