В ВСУ полностью вакцинировано 95% личного состава, - Резников
Министр обороны поручил проработать вопросы бустерной вакцинации военных и генерирования электронных сертификатов
Об этом идет речь на сайте Министерства обороны.
"Сейчас возникает вопрос введения бустерной вакцины. Согласно рекомендациям Минздрава, оптимальный срок ревакцинации – от 6 до 9 месяцев после второй прививки, независимо от того, какой вакциной прививался человек. В армии высокие темпы вакцинации были еще до того, как до этого процесса активно Присоединились другие граждане, поэтому, с одной стороны, необходимо обеспечить оптимальный формат ревакцинации, с другой, мы обратимся к коллегам из Минздрава за некоторыми разъяснениями, в частности, в тех случаях, когда 9 месяцев уже прошли. чтобы сертификаты вакцинации военных отображались в сервисе "Дия", – отметил Алексей Резников.
Сообщается, что после бустерной прививки сертификаты будут выдаваться на 270 дней.
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