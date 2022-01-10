В ВСУ полностью вакцинировано 95% личного состава, - Резников

Об этом идет речь на сайте Министерства обороны.



"Сейчас возникает вопрос введения бустерной вакцины. Согласно рекомендациям Минздрава, оптимальный срок ревакцинации – от 6 до 9 месяцев после второй прививки, независимо от того, какой вакциной прививался человек. В армии высокие темпы вакцинации были еще до того, как до этого процесса активно Присоединились другие граждане, поэтому, с одной стороны, необходимо обеспечить оптимальный формат ревакцинации, с другой, мы обратимся к коллегам из Минздрава за некоторыми разъяснениями, в частности, в тех случаях, когда 9 месяцев уже прошли. чтобы сертификаты вакцинации военных отображались в сервисе "Дия", – отметил Алексей Резников.



Сообщается, что после бустерной прививки сертификаты будут выдаваться на 270 дней.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb