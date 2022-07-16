В ВСУ показали, как укрепляют позиции на границе с Беларусью
Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев проверил, как укрепляются оборонные позиции на границе с Беларусью
Об этом сообщает командование объединенных сил ВСУ в facebook .
По его словам, на всех участках в Северной операционной зоне обстановка полностью контролируется.
"Наши защитники ежедневно и каждую ночь выполняют мероприятия по укреплению оборонных позиций. В частности, увеличивают количество минно-взрывных заграждений и их плотность на угрожающих направлениях. Наши военнослужащие получают все необходимое для выполнения поставленных задач", - сказал Наев.
- 9 июля Сергей Наев сообщил, что ВСУ пройдут опасные направления на границе с Беларусью.
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