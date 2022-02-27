В ВСУ показали, как байрактор уничтожил колонну российского войска в Житомирской области
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный поделился роликом, где байрактор уничтожил колонну российского войска на Житомирщине
Главнокомандующий ВСУ Залужный распространил ролик в официальном Facebook-аккаунте.
"Байракторы в работе. Наши операторы ювелирно кроют колонны вражеских войск. Уничтожен российский БУК в районе Малина Житомирской области. Бойтесь, враги! Не будет вам покоя на нашей земле!", - написал Валерий Залужный.
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