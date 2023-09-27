Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией В ВСУ подтвердили возвращение вагнеровцев на фронт и назвали их количество в Украине

В ВСУ подтвердили возвращение вагнеровцев на фронт и назвали их количество в Украине

27 сентября, 2023 среда
13:27
Война с Россией ЧВК Вагнера

Наемники ПВК Вагнера прибыли из Белоруссии на территорию Восточной группировки войск. Часть из них сейчас перезаключает контракты по минобороны РФ, чтобы вернуться на фронт в Украину, однако это не представляет большой угрозы контрнаступлению ВСУ

Об этом заявил начальник прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в комментарии РБК-Украина.

"Мы подтверждаем, что вагнеровцы присутствуют на территории Восточной группировки войск. Это военнослужащие ПИК Вагнера, которые были на территории Беларуси", - сказал он.

В частности, речь идет о около 500 человек, которые планируется привлечь в войну со стороны РФ. По словам Евлаша, сейчас в Беларуси расформируют лагеря вагнеровцы, насчитывавшие около 8 тысяч бойцов.

"Сейчас часть этих боевиков уехала в Африку, а кто-то перезаключает контракты с министерством обороны РФ и возвращается сюда, на Восток Украины для взятия участия в боевых действиях - и как инструкторы, и как военнослужащие", - рассказал изданию начальник прессслужбы Восточной группировки войск.

В то же время, он отметил, что существенной угрозы, такой, как раньше, они нести не будут, поскольку их главарь Евгений Пригожин ликвидирован.

"Эти люди действительно являются одними из наиболее подготовленных в российской армии, однако существенной угрозой "геймченджером" они не станут", - подытожил Евлаш.

Что известно о судьбе вагнеровцев

После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.

31 июля стало известно, что ЧВК Вагнера приостановила "на неопределенный срок" работу своих региональных центров по набору наемников. Также по приказу финансиста Евгения Пригожина они должны были до 5 августа прибыть в лагеря в Республике Беларусь.

3 августа наемники ЧВК Вагнера расположились в Беларуси у границы с Литвой, в городе Гродно. Президент страны Гитанас Науседа был обеспокоен ситуацией безопасности.

Позже, 23 августа, в Тверской области РФ разбился принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer, было известно о 10 погибших. Среди пассажиров был и сам финансист ПИК Вагнера.

По данным Института изучения войны, президент РФ Владимир Путин отдал приказ об убийстве Пригожина для того, чтобы восстановить свое доминирование и отомстить за унижение.

После этого самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил , что наемники ЧВК Вагнера и дальше будут базироваться на территории страны, несмотря на вероятную гибель Пригожина.

В конце августа стало известно, что министерство внутренних дел Беларуси уже месяц выдает вагнеровцам паспорта с измененными фамилиями, что может быть связано с подготовкой диверсионной деятельности, в том числе терактов.

Спутниковый снимок показал , что в селе Цель близ Осиповича продолжается расформирование лагеря ПВК Вагнера. С 23 августа по 14 сентября убрали примерно 60 крупных военных палаток. По состоянию на 18 сентября на территории Беларуси осталось менее 1000 наемников.

Впоследствии в Центре нацсопротивления сообщили , что враг создает в Африке ЧВК для наемников, в том числе и вагнеровцев. В то же время, структура формируется на базе бригады, которую вывозят из Украины, где она участвовала в боевых действиях.

24 сентября в ISW сообщили , что разрозненные контингенты ПИК Вагнера, вероятно, возвращаются к ведению боевых действий в рядах оккупационной армии РФ в Украине. Наемники же не смогут помочь россиянам ощутимо переломить ситуацию на фронте в их пользу.

Украина
Россия
Вагнергейт
Читайте также:
осінній дощ
26 сентября, 2023 вторник
Дожди и прохлада ждут украинцев: синоптик Наталья Диденко рассказала когда именно
Пожежа в районі аеродрому у Підмосков'ї
27 сентября, 2023 среда
Взрывы прогремели в Подмосковье. Очевидцы пишут о пожаре в районе аэродрома
Роберта Мецола
26 сентября, 2023 вторник
Переговоры с Украиной о вступлении в ЕС могут начаться уже в декабре, - глава Европарламента
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.52
    Покупка 37.52
    Продажа 38.21
  • EUR
    Покупка 40
    Продажа 40.94
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
27 сентября
14:00
PR
Укргазбанк запустил программу кредитования для ФЛП за 1 день в рамках "Доступные кредиты 5-7-9%"
13:38
В Минздраве заверили, что не будут ограничивать выезд военнообязанных женщин за границу
13:25
Россия усилила мобилизацию на временно оккупированных территориях Херсона
13:10
В Киеве попрощались с журналисткой Инной Кузнецовой
13:08
НАТО
В НАТО не обсуждают членство Украины в обмен на отказ от оккупированных территорий, – глава миссии
12:55
Украина в секретном документе предлагала союзникам атаковать производство "шахедов" в России, Иране и Сирии, - The Guardian
12:50
Швейцария согласилась продать Германии танки Leopard-2, чтобы пополнить запасы после поставок Украине
12:46
В Одессе заказчика и подрядчика подозревают в уничтожении 120-летнего имения Гавсевича
12:39
В Кремле приказали распространять слухи, что командующий Черноморским флотом РФ вступил в сговор с ВСУ, - движение АТЕШ
12:27
До 14 дней работы и 50 спортивных режимов: Xiaomi представила фитнес-браслет Smart Band 8 Active
12:22
Бывший адвокат Медведчука и Шария Рыбин получил подозрение в коллаборационизме
12:19
В Запорожской области из 5 населенных пунктов эвакуированы все дети, - ОВА
12:12
В Берлине создадут тысячи дополнительных мест для украинских беженцев
12:11
В Нагорном Карабахе произошла перестрелка между армянскими и азербайджанскими силовиками
Азербайджан назвал количество погибших военных во время "антитеррористических мероприятий" в Карабахе
12:07
"Есть продвижение на Донецком направлении", – Зеленский провел ежедневный селектор
11:55
Умер крымский историк и писатель Олекса Гайворонский
11:51
OPINION
Война будет долгой, и США наконец-то это поняли
11:43
Партнерский материал
"Аврора" возвращает любимых казаков! Отправляйся к приключениям в мобильной игре и помогай отстроить школы Украины!
11:38
Binance
Криптобиржа Binance объявила о полном выходе из России
11:32
Литва передала ВМС Украины радиолокационное оборудование
11:27
Эксклюзив
Россияне что-то знают и боятся: Згурец о дальнобойных ракетах ATACMS и Taurus для Украины
11:19
На Запорожье оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и убегают с передовой, - Федоров
11:18
Атака РФ на Киев 21 сентября: СБУ задержала двух корректировщиков
11:16
Иран
США призвали Иран к деэскалации в ядерном вопросе
11:15
Ситуация в энергосистеме: обесточена часть потребителей в 5 областях Украины
11:07
НБУ изменил прогноз дефицита электроэнергии в четвертом квартале: как это повлияет на экономическую активность
10:57
ОВА призвала эвакуироваться жителей левобережья Днепра в Херсонской области
10:51
Аналитика
Карта боевых действий за период 20-26 сентября: возобновление наступления на Токмак и охота на командиров ВС РФ
10:42
Шмигаль перечислил шесть факторов, которые обеспечат стабильность энергосистемы зимой
10:36
Сборная Украины снялась с ЧМ-2024 по пляжному футболу из-за участия Беларуси
10:34
Цена на нефть Brent приближается к $95: опасения дефицита топлива растут
10:33
Тем, кто в 8 тыс. км критикует контрнаступление ВСУ, должно быть стыдно, – генерал США Ходжес
10:22
Вся Украина остановится: Зеленский призвал 1 октября масштабной минутой молчания почтить память погибших защитников
10:14
Инфографика
Курс валют на 27 сентября: сколько стоит евро и доллар в обменниках
10:10
Обновлено
Россия стремится снова присоединиться к Совету ООН по правам человека, - BBC
09:59
Обзор
Каннабис – лекарство украинских ветеранов, (не) мертвый российский адмирал, Польша хочет экстрадиции Гунька. Акценты мировых СМИ 27 сентября
09:53
Украинская актриса Рита Бурковская получила премию Septimius Awards 2023
09:46
Эксклюзив
Боец ВСУ: Либо "жест доброй воли", либо уничтожение - Бахмут будет взят в кольцо
09:44
Оккупанты строят прямое железнодорожное сообщение между РФ и Мариуполем, Волновахой и Донецком, - Андрющенко
09:34
По требованию Польши импорт зерна из Украины обсудят на встрече послов ЕС
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV