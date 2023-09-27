В ВСУ подтвердили возвращение вагнеровцев на фронт и назвали их количество в Украине

Об этом заявил начальник прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в комментарии РБК-Украина.

"Мы подтверждаем, что вагнеровцы присутствуют на территории Восточной группировки войск. Это военнослужащие ПИК Вагнера, которые были на территории Беларуси", - сказал он.

В частности, речь идет о около 500 человек, которые планируется привлечь в войну со стороны РФ. По словам Евлаша, сейчас в Беларуси расформируют лагеря вагнеровцы, насчитывавшие около 8 тысяч бойцов.

"Сейчас часть этих боевиков уехала в Африку, а кто-то перезаключает контракты с министерством обороны РФ и возвращается сюда, на Восток Украины для взятия участия в боевых действиях - и как инструкторы, и как военнослужащие", - рассказал изданию начальник прессслужбы Восточной группировки войск.

В то же время, он отметил, что существенной угрозы, такой, как раньше, они нести не будут, поскольку их главарь Евгений Пригожин ликвидирован.

"Эти люди действительно являются одними из наиболее подготовленных в российской армии, однако существенной угрозой "геймченджером" они не станут", - подытожил Евлаш.

Что известно о судьбе вагнеровцев

После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.

31 июля стало известно, что ЧВК Вагнера приостановила "на неопределенный срок" работу своих региональных центров по набору наемников. Также по приказу финансиста Евгения Пригожина они должны были до 5 августа прибыть в лагеря в Республике Беларусь.

3 августа наемники ЧВК Вагнера расположились в Беларуси у границы с Литвой, в городе Гродно. Президент страны Гитанас Науседа был обеспокоен ситуацией безопасности.

Позже, 23 августа, в Тверской области РФ разбился принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer, было известно о 10 погибших. Среди пассажиров был и сам финансист ПИК Вагнера.

По данным Института изучения войны, президент РФ Владимир Путин отдал приказ об убийстве Пригожина для того, чтобы восстановить свое доминирование и отомстить за унижение.

После этого самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил , что наемники ЧВК Вагнера и дальше будут базироваться на территории страны, несмотря на вероятную гибель Пригожина.

В конце августа стало известно, что министерство внутренних дел Беларуси уже месяц выдает вагнеровцам паспорта с измененными фамилиями, что может быть связано с подготовкой диверсионной деятельности, в том числе терактов.

Спутниковый снимок показал , что в селе Цель близ Осиповича продолжается расформирование лагеря ПВК Вагнера. С 23 августа по 14 сентября убрали примерно 60 крупных военных палаток. По состоянию на 18 сентября на территории Беларуси осталось менее 1000 наемников.

Впоследствии в Центре нацсопротивления сообщили , что враг создает в Африке ЧВК для наемников, в том числе и вагнеровцев. В то же время, структура формируется на базе бригады, которую вывозят из Украины, где она участвовала в боевых действиях.

24 сентября в ISW сообщили , что разрозненные контингенты ПИК Вагнера, вероятно, возвращаются к ведению боевых действий в рядах оккупационной армии РФ в Украине. Наемники же не смогут помочь россиянам ощутимо переломить ситуацию на фронте в их пользу.