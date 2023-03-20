Об этом в эфире телемарафона 20 марта сказал спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

"Враг постоянно пытается оцепить город Авдеевка. Я согласен с западными коллегами , которые говорят, что Авдеевка в ближайшее время может стать новым Бахмутом, это так и есть", - сказал он.

"Но на данный момент не все так хорошо у российских подразделений, которые атакуют на этом направлении. Вчера позавчера враг использовал последние резервы, которые имеет", - добавил Дмитрашковский.

По его словам, враг в этом направлении несет значительные потери.

"Атаки все однотипные, враг атакует с одной и той же посадки, очень прогнозируемо, и поэтому удается нашим военным отстаивать свои позиции", - сказал Дмитрашковский.