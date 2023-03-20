В ВСУ подтвердили прогноз британской разведки, что Авдеевка в ближайшее время может стать новым Бахмутом
Российские оккупанты пытаются окружить Авдеевку Донецкой области, так что в ближайшее время ситуация там может стать такой, как в Бахмуте
Об этом в эфире телемарафона 20 марта сказал спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.
"Враг постоянно пытается оцепить город Авдеевка. Я согласен с западными коллегами , которые говорят, что Авдеевка в ближайшее время может стать новым Бахмутом, это так и есть", - сказал он.
"Но на данный момент не все так хорошо у российских подразделений, которые атакуют на этом направлении. Вчера позавчера враг использовал последние резервы, которые имеет", - добавил Дмитрашковский.
По его словам, враг в этом направлении несет значительные потери.
"Атаки все однотипные, враг атакует с одной и той же посадки, очень прогнозируемо, и поэтому удается нашим военным отстаивать свои позиции", - сказал Дмитрашковский.
- 20 марта Генштаб ВСУ сообщил, что Российская Федерация продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
- 7 марта Кабмин одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зоны боевых действий. Пока это касается только Бахмута.
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