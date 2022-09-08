Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов .

Громов заявил, что на Краматорском направлении украинские бойцы продвинулись в глубину до 2 км.

"В ходе ведения наступательных действий на Славянском направлении подразделения 103 отдельной бригады территориальной обороны вместе с подразделением 15 полка Нацгвардии продвинулись в глубину до 3 км и уволили населенный пункт Озерное", - сказал Громов.

Ранее в соцсети просочилась информация, что бойцы 103-й ОБрТрО освободили украинскую деревню совместно с военными батальона Нацгвардии.

8 сентября стало известно, что вооруженные силы Украины деоккупировали более 20 населенных пунктов Харьковской области.

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