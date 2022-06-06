В ВСУ подтвердили ликвидацию российского генерала Кутузова на Востоке Украины
Управление стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердило, что российский генерал-майор Роман Кутузов был ликвидирован под Попасной
Об этом передает в фейсбук Стратком ВСУ.
Отмечается, что Кутузов командовал армейским корпусом "ДНР".
"Эксклюзив. Встречать. Командующий 1 армейским корпусом генерал-майор Роман Кутузов официально денацифицирован и демилитаризован", - говорится в сообщении.
- 5 июня появилась информация, что во время боевого столкновения на Востоке Украины военнослужащими ВСУ уничтожен генерал-майор армии страны-агрессора Роман Владимирович Кутузов (позывной "Туман"). Впоследствии офицер ВСУ и общественный деятель Мирослав Гай рассказал, как защитники Украины уничтожили российского генерал-майора.
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