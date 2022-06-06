В ВСУ подтвердили ликвидацию российского генерала Кутузова на Востоке Украины

Об этом передает в фейсбук Стратком ВСУ.

Отмечается, что Кутузов командовал армейским корпусом "ДНР".

"Эксклюзив. Встречать. Командующий 1 армейским корпусом генерал-майор Роман Кутузов официально денацифицирован и демилитаризован", - говорится в сообщении.

5 июня появилась информация, что во время боевого столкновения на Востоке Украины военнослужащими ВСУ уничтожен генерал-майор армии страны-агрессора Роман Владимирович Кутузов (позывной "Туман"). Впоследствии офицер ВСУ и общественный деятель Мирослав Гай рассказал, как защитники Украины уничтожили российского генерал-майора.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb