В ВСУ подтвердили, что вошли в Лиман, в городе продолжаются бои
Вооруженные силы Украины вошли в Лиман на Донетчине, в городе ведутся бои
Об этом заявил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире национального телемарафона .
Таким образом, он прокомментировал видео с бойцами ВСУ, которые установили на потолке на въезде в город флаг Украины.
"Информация и то видео, которое вы видели со стелой, – это правда. Мы уже в Лимане, но идут бои. Детали будут позже", – сказал Череватый.
- 1 октября стало известно, что украинские военные освободили населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево и Ставки возле Лимана.
- 1 октября украинские военные показали, как подняли флаг Украины на въезде в Лиман.
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