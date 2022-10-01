Об этом заявил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире национального телемарафона .

Таким образом, он прокомментировал видео с бойцами ВСУ, которые установили на потолке на въезде в город флаг Украины.

"Информация и то видео, которое вы видели со стелой, – это правда. Мы уже в Лимане, но идут бои. Детали будут позже", – сказал Череватый.

1 октября стало известно, что украинские военные освободили населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево и Ставки возле Лимана.

1 октября украинские военные показали, как подняли флаг Украины на въезде в Лиман.

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