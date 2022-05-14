В ВСУ подтвердили, что тела убитых оккупантов хранятся в вагонах-рефрижераторах в Киевской области
Украина заявила о готовности передать России тела ликвидированных российских военных, которые хранятся в вагонах-рефрижераторах в Киевской области
Об этом сообщает Reuters .
По словам главы управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ Владимира Лямзина, в разных регионах Украины стояло несколько рефрижераторов, в которых хранятся тела российских военных, в частности несколько сотен тел – на объекте на окраине Киева.
"В этом рефрижераторном поезде хранится несколько сотен тел российских оккупантов. Большинство привезено из Киевской области, есть и с Черниговщины, и из других областей", - сказал Лямзин.
Он добавил, что Украина действует в соответствии с международным правом и готова вернуть тела России.
"Согласно нормам международного гуманитарного права, и Украина их неукоснительно соблюдает, после завершения активной фазы конфликта стороны должны вернуть тела военных другой страны. Украина готова вернуть тела агрессору", - заверил Лямзин.
- 10 мая катарский телеканал Al Jazeera показал сюжет об уничтоженных в Украине российских военных, тела которых оказались брошенными на произвол судьбы РФ.
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