Об этом сообщает Reuters .

По словам главы управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ Владимира Лямзина, в разных регионах Украины стояло несколько рефрижераторов, в которых хранятся тела российских военных, в частности несколько сотен тел – на объекте на окраине Киева.

"В этом рефрижераторном поезде хранится несколько сотен тел российских оккупантов. Большинство привезено из Киевской области, есть и с Черниговщины, и из других областей", - сказал Лямзин.

Он добавил, что Украина действует в соответствии с международным правом и готова вернуть тела России.

"Согласно нормам международного гуманитарного права, и Украина их неукоснительно соблюдает, после завершения активной фазы конфликта стороны должны вернуть тела военных другой страны. Украина готова вернуть тела агрессору", - заверил Лямзин.

10 мая катарский телеканал Al Jazeera показал сюжет об уничтоженных в Украине российских военных, тела которых оказались брошенными на произвол судьбы РФ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb