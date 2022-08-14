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В ВСУ подтвердили, что Пески – под контролем Украины, но ситуация там тяжелая

14 августа, 2022 воскресенье
12:55
война с Россией

Поселок Пески Покровского района Донецкой области находится под контролем ВСУ, однако ситуация там тяжелая из-за интенсивных боев, которые и сейчас продолжаются

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого, которые он произнес в эфире телемарафона.

Он отметил, что этой ночью оккупанты еще раз пытались штурмовать поселок, хотя российская пропаганда лжет о том, что они полностью его контролируют.

Кроме Песков есть еще несколько горячих точек. Россияне также пытаются штурмовать Красногоровку, а 13 августа снова шли в наступление на Марьинку.

Сообщается, что оккупантов раздражает то, что Пески под контролем ВСУ, ведь это является показателем несокрушимости наших бойцов. Также после захвата Лисичанска оккупанты больше не имеют никаких достижений на фронте. Однако и успех в Лисичанске является результатом тактического отступления ВСУ, что помогло нашим бойцам перегруппироваться и нанести еще большие потери врагу.

В то же время захват россиянами Песков не будет оказывать серьезного влияния на дальнейшие его действия. Рядом с поселком расположен Донецкий аэропорт. Однако и его оккупанты не смогут использовать из-за того, что он фактически разрушен из-за боевых действий в 2014-2015 годах.

Добавим, что российская пропаганда ежедневно заявляет , что российские военные "взяли" Пески.

  • Напомним, в минобороны Британии сообщили , что российские оккупанты пытаются захватить Пески, чтобы установить контроль над трассой, ведущей в Донецк

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