Об этом пресс-секретарь оперативного командования "Юг" заявила в эфире национального телемарафона.

По ее словам, удар был нанесен, чтобы окончательно закрепить статус Антоновского моста как непроездного.

"Мы продолжаем огневой контроль над транспортными и логистическими артериями на временно оккупированной территории, поскольку намерены помочь оккупантам принять правильное решение и направить их очередной "жест доброй воли" в нужном нам направлении", - сказала Гуменюк.

12 августа Вооруженные силы Украины попали в четвертый и последний мост в Херсонской области, который противник использовал для опрокидывания техники на правобережную часть.

13 августа украинские военные вывели из строя мост дамбы в Новой Каховке.

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