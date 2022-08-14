В ВСУ подтвердили, что нанесли новый удар по Антоновскому мосту в Херсоне
В ночь на 14 августа Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по Антоновскому мосту во временно оккупированном Херсоне
Об этом пресс-секретарь оперативного командования "Юг" заявила в эфире национального телемарафона.
По ее словам, удар был нанесен, чтобы окончательно закрепить статус Антоновского моста как непроездного.
"Мы продолжаем огневой контроль над транспортными и логистическими артериями на временно оккупированной территории, поскольку намерены помочь оккупантам принять правильное решение и направить их очередной "жест доброй воли" в нужном нам направлении", - сказала Гуменюк.
- 12 августа Вооруженные силы Украины попали в четвертый и последний мост в Херсонской области, который противник использовал для опрокидывания техники на правобережную часть.
- 13 августа украинские военные вывели из строя мост дамбы в Новой Каховке.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.88
Покупка 38.88Продажа 39.78
-
EUR
Покупка 39.63Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное