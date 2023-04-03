В ВСУ отреагировали на проверку боевой готовности армии Беларуси
В Вооруженных Силах Украины сообщили, что украинская разведка осуществляет мониторинг ситуации, связанной с проверкой готовности ВС Беларуси
Об этом сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.
Он отметил, что разведка постоянно осуществляет мониторинг ситуации, связанной с проверкой готовности ВС Беларуси. Так ВСУ владеет информацией о перемещении вооруженных сил и военной техники в рамках указанной проверки.
"Силы обороны и безопасности в северной операционной зоне находятся в постоянной боевой готовности и всегда готовы к адекватному реагированию", - подчеркнул Наев.
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