В ВСУ отреагировали на проверку боевой готовности армии Беларуси

Об этом сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

Он отметил, что разведка постоянно осуществляет мониторинг ситуации, связанной с проверкой готовности ВС Беларуси. Так ВСУ владеет информацией о перемещении вооруженных сил и военной техники в рамках указанной проверки.

"Силы обороны и безопасности в северной операционной зоне находятся в постоянной боевой готовности и всегда готовы к адекватному реагированию", - подчеркнул Наев.