В ВСУ опровергли заявление о намерении "уничтожать мигрантов" на границе с Беларусью

Об этом 61 отдельная пехотная егерская бригада ВСУ проинформировала в facebook.

В пресс-службе бригады сообщили, что ее предварительное заявление неверно подали.

"Военнослужащие 61 ОПЕБр никоим образом не будут применять оружие против мигрантов. Вместе с тем, под видом мигрантов могут проникать диверсионно-разведывательные группы противника и именно для борьбы с ними предназначена наша военная часть", - говорится в сообщении.

Предыдущее сообщение в бригаде откорректировали и убрали оттуда упоминание об уничтожении мигрантов.

Напомним, в пресс-службе 61 ОПЕБр ранее заявили, что вражеские диверсионно-разведывательные группы с целью попадания на территорию Украины могут выдавать себя за мигрантов, и в таком случае будут сразу уничтожаться.

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