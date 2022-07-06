Об этом сообщает в фейсбуке пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

"Российские пропагандисты активно распространяют ложные сообщения о якобы уничтожении американской артиллерийской системы HIMARS. Отмечаем, что данное сообщение не соответствует действительности и является ничем иным как фейком", - говорится в сообщении.

В ВСУ отметили доверие только проверенным источникам информации.

В настоящее время реактивные системы HIMARS от американских партнеров постоянно наносят удары по стратегическим пунктам армии РФ. В результате чего враг несет потери в технике и живой силе.

2 июля журналисты американского издания выехали на боевой выезд с военнослужащими, работающими с одной из 4-х реактивных систем залпового огня HIMARS.

29 июня экс-командующий армией США в Европе Бен Годжес рассказал, сколько систем HIMARS нужно Украине, чтобы отбросить россиян на позиции 23 февраля.

28 июня украинские силы использовали недавно предоставленные США реактивные артиллерийские системы HIMARS для удара по российскому складу боеприпасов примерно в 60 км от линии фронта на подконтрольной России территории в Луганской области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb