В ВСУ опровергли фейк России об уничтожении американской артиллерийской системы HIMARS
РФ распространяет фейк об уничтожении американской артиллерийской системы HIMARS. В ВСУ опровергли информацию
Об этом сообщает в фейсбуке пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
"Российские пропагандисты активно распространяют ложные сообщения о якобы уничтожении американской артиллерийской системы HIMARS. Отмечаем, что данное сообщение не соответствует действительности и является ничем иным как фейком", - говорится в сообщении.
В ВСУ отметили доверие только проверенным источникам информации.
В настоящее время реактивные системы HIMARS от американских партнеров постоянно наносят удары по стратегическим пунктам армии РФ. В результате чего враг несет потери в технике и живой силе.
- 2 июля журналисты американского издания выехали на боевой выезд с военнослужащими, работающими с одной из 4-х реактивных систем залпового огня HIMARS.
- 29 июня экс-командующий армией США в Европе Бен Годжес рассказал, сколько систем HIMARS нужно Украине, чтобы отбросить россиян на позиции 23 февраля.
- 28 июня украинские силы использовали недавно предоставленные США реактивные артиллерийские системы HIMARS для удара по российскому складу боеприпасов примерно в 60 км от линии фронта на подконтрольной России территории в Луганской области.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.19
Покупка 34.19Продажа 35.02
-
EUR
Покупка 34.92Продажа 36.2
- Актуальное
- Важное