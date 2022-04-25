Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.



В ВСУ впервые рассказали о ситуации вокруг Чонгара и "разминированных" путях из оккупированного Крыма. В сообщении Генштаба отмечается, что Вооруженные Силы Украины выполняют задачи по назначению, руководствуясь исключительно национальными интересами и действуют в соответствии с сложившейся обстановкой.



"Что касается слухов о якобы "незаминировании" Чонгара, сообщаем. Мост был заминирован, но нам противостояли превосходящие в 15 раз силы противника", - пишут на Facebook-странице ГШ.



Все выводы о правомерности принятых решений во время боевых действий будут сделаны установленным законом образом после их завершения, - говорится в сообщении.



"Позиция у нас проста. Герои должны получать награды. Оккупанты и их прихвостни - сидеть за решеткой. А пока продолжаем работать на победу", - убеждают в Генштабе.



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