В ВСУ объяснили, почему считают наступление из Беларуси маловероятным
Наступление на Украину с территории Беларуси возможно в случае усиления группировки войск до 50-70 тысяч единиц личного состава, но на территории РБ нет такого количества солдат
Об этом в эфире телемерафона сообщил помощник командующего Объединенными силами ВСУ Евгений Силкин, передает РБК-Украина.
"Мы будем уверены (что РФ начнет новое наступление с севера. – ред.), когда на территории Беларуси появится достаточное количество вражеских войск. А именно, когда усилят группировку войск до около 50-70 тысяч военных. Тогда мы сможем говорить, что они готовы к новому наступлению", - сказал он.
Силкин отметил, что в настоящее время такое количество войск не зафиксировано. По его данным, в Беларусь прибыло всего около 4 тысяч российских военных. При этом Беларусь готовит полигоны для приема россиян. В так называемой союзной группировке для возможного наступления должно быть около 20 тысяч российских военных, остальные должны быть белорусы.
- В Генштабе ВСУ ранее предположили, что россияне могут попытаться пойти в наступление на Киев, использовав в качестве плацдарма территорию Беларуси.
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