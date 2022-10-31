В ВСУ объяснили, почему считают наступление из Беларуси маловероятным

Об этом в эфире телемерафона сообщил помощник командующего Объединенными силами ВСУ Евгений Силкин, передает РБК-Украина.

"Мы будем уверены (что РФ начнет новое наступление с севера. – ред.), когда на территории Беларуси появится достаточное количество вражеских войск. А именно, когда усилят группировку войск до около 50-70 тысяч военных. Тогда мы сможем говорить, что они готовы к новому наступлению", - сказал он.

Силкин отметил, что в настоящее время такое количество войск не зафиксировано. По его данным, в Беларусь прибыло всего около 4 тысяч российских военных. При этом Беларусь готовит полигоны для приема россиян. В так называемой союзной группировке для возможного наступления должно быть около 20 тысяч российских военных, остальные должны быть белорусы.

В Генштабе ВСУ ранее предположили, что россияне могут попытаться пойти в наступление на Киев, использовав в качестве плацдарма территорию Беларуси.

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