В ВСУ объяснили, как будут разворачиваться события после освобождения Клещиевки
Майор, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Родион Кудряшов отметил, что открывается возможность для освобождения Бахмута от оккупантов
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"После освобождения от оккупантов Клещиевки сформирован плацдарм. Выровнена линия фронта, позволяющая строить логистические пути и сообщения. Пользуясь высотами и населенными пунктами, которые находятся под контролем ВСУ, открывается путь к следующим шагам по освобождению Бахмута", - подчеркнул Кудряшов.
По словам бойца, на Бахмутском направлении враг не оставляет попыток восстановить свое утраченное положение.
"Переходя к контрмерам, с помощью большого количества боеприпасов, оккупанты пытаются выдавить ВСУ с освобожденных позиций. Но планы врага рушатся. У ВСУ инициатива на переднем крае", - подчеркнул Кудряшов.
- 17 сентября, Силы обороны Украины полностью освободили Клещиевку, что к югу от Бахмута Донецкой области, однако враг не оставляет попыток захватить населенный пункт.
- В утренней сводке Генштаба 18 сентября сообщалось , что украинские военные отразили атаки РФ вблизи Белой Горы на Бахмутском направлении, а в районе Клещиевки Донецкой области продолжают штурмовые действия, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.65 Покупка 37.65Продажа 38.41
- EUR Покупка 40.39Продажа 41.35
- Актуальное
- Важное