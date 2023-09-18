В ВСУ объяснили, как будут разворачиваться события после освобождения Клещиевки

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"После освобождения от оккупантов Клещиевки сформирован плацдарм. Выровнена линия фронта, позволяющая строить логистические пути и сообщения. Пользуясь высотами и населенными пунктами, которые находятся под контролем ВСУ, открывается путь к следующим шагам по освобождению Бахмута", - подчеркнул Кудряшов.

По словам бойца, на Бахмутском направлении враг не оставляет попыток восстановить свое утраченное положение.

"Переходя к контрмерам, с помощью большого количества боеприпасов, оккупанты пытаются выдавить ВСУ с освобожденных позиций. Но планы врага рушатся. У ВСУ инициатива на переднем крае", - подчеркнул Кудряшов.

17 сентября, Силы обороны Украины полностью освободили Клещиевку, что к югу от Бахмута Донецкой области, однако враг не оставляет попыток захватить населенный пункт.

В утренней сводке Генштаба 18 сентября сообщалось , что украинские военные отразили атаки РФ вблизи Белой Горы на Бахмутском направлении, а в районе Клещиевки Донецкой области продолжают штурмовые действия, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.











