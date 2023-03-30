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В ВСУ объяснили, чем предопределено решение назначать офицерами бойцов без военного образования

30 мартa, 2023 четверг
15:33
война с Россией

Причиной решения предоставить возможность сержантам без высшего военного образования быть назначенными на младшие офицерские должности в ВСУ – потери на войне с Россией

Об этом на брифинге в Military Media Center сообщил начальник управления организации комплектования офицерским составом Главного управления персонала Генштаба ВСУ полковник Валерий Дендебера.

"Указанное решение было обусловлено прежде всего тем, что военнослужащие, выполняющие свои обязанности службы непосредственно на линии столкновения, в условиях интенсивности ведения боевых действий, к сожалению, понесут потери — я имею в виду воинские части. Потери прежде всего и в офицерском составе первичного звена", - сказал полковник.

"В случае гибели офицера кто-то должен стать на его место. Поэтому было предложено из наиболее опытных военнослужащих — как рядового, так и сержантского состава, имеющих лидерские качества, которые приобрели соответствующий боевой опыт, которые могут за собой повести людей и выполнять задачи в интересах операции, такую категорию людей инициировали для того, чтобы их можно было назначать на офицерские должности", - добавил он.

По его словам, основными видами комплектования ВСУ сейчас мобилизация и добровольцы.

Также полковник отметил, что в начале полномасштабного вторжения в первую очередь призывали ветеранов, то есть тех, кто уже имел опыт боевых действий.

  • 20 марта Верховная Рада Украины приняла законопроект о присвоении офицерского звания военным без высшего образования, но с боевым опытом.
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