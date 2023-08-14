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В ВСУ не исключают определенных действий вагнеровцев в приграничных районах Польши и Литвы

14 августа, 2023 понедельник
10:11
Мир Сергей Наев

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев считает, что находящаяся в Беларуси ПВК Вагнера может провести поиск слабо контролируемых участков границ Польши и Литвы, а также выводить из строя технические средства наблюдения

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина .

На вопрос, считаете ли он, что вагнеровцы могут повлечь за собой какие-то стычки на польской и литовской границе (например, из отрезка так называемого Сувальского коридора), Наев ответил: "Нами не исключается применение ПИК на территории приграничных районов Польши и Литвы. Наиболее вероятно боевики ПИК при содействии комитета государственной безопасности Беларуси и ФСБ РФ будут производить поиск слабо контролируемых участков границы, выводить из строя технические средства наблюдения и т.д.".

По его словам, в случае реализации указанного сценария противник может направлять свою деятельность на усложнение поставок Украине военной материально-технической помощи от стран-партнеров.

Вагнеровцы в Беларуси и угроза Польше и Литве

После мятежа предводителя ПВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенкоподтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.

29 июня спутник зафиксировал возведение палаточного лагеря недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси, а 3 июля росСМИ опубликовали фото вероятного лагеря для вагнеровцев.

Позже, 23 июля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о желании размещенных в его стране наемников из российского ЧВК Вагнера "сходить на экскурсию" в Польшу.

27 июля сообщалось, что подразделения частной военной компании Вагнера ищут в Беларуси лиц, готовых воевать против Литвы и Польши.

Впоследствии премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более 100 вагнеровцев отправились в Сувальский коридор .

3 августа наемники ПВК Вагнера расположились в Беларуси у границы с Литвой, в городе Гродно. Президент страны Гитанас Науседа обеспокоен ситуацией безопасности. Также стало известно, что Польша и Литва рассматривают возможность закрытия границ с Беларусью из-за беспокойства по поводу присутствия наемников российского ЧВК Вагнера.

6 августа на латвийско-белорусской государственной границе пограничники из Беларуси помогли четырем мигрантам пробраться через забор и незаконно попасть в соседнюю страну. В Литве назвали это провокацией. На следующий день в Беларуси стартовали военные учения . Полигоны расположены рядом с Сувальским коридором – участком между Польшей и Литвой и Беларусью и Калининградской областью России.

8 августа министр обороны Польши Мариуш Блащак удовлетворил просьбу командующего пограничной службой и приказал усилить границу с Беларусью дополнительными солдатами. Впоследствии он сообщил , что Польша планирует увеличить количество военных на границе с Беларусью до 10 тысяч.

12 августа в Польше заявили о начале операции Ryngraf. На границе с белорусами развернута польская военно-оперативная группа. Также стало известно, что Варшава усилит защиту польско-белорусской границы вертолетами и танками.

Россия
Польша
Белорусь
Литва
военные силы Украины
Вагнергейт
Сергей Наев
Военные новости
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