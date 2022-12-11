В ВСУ назвали пять "оправданий", которыми Россия объясняет войну против Украины

Об этом сообщили на facebook-странице Вооруженных Сил Украины.

В рамках широкой информационной кампании по оправданию незаконной вооруженной агрессии России против Украины, московская машина пропаганды продвигает пять нарративов.

Первый – это то, что "спецоперация" в Украине Российская Федерация предотвратила "великую мировую войну".

Второе о том, что "специальная военная операция" России в Украине – это ответ на постоянное расширение НАТО и рост угрозы для РФ.

Третий нарратив – США и Запад ведут гибридную войну против РФ в Украине.

Еще одно псевдообъяснение говорит о том, что в условиях войны в Украине Россия является жертвой, а НАТО – агрессором.

Последний российский нарратив войны против Украины обуславливается вроде бы тем, что Украина является территорией России, и создал ее Ленин в 1922 году, когда большевики создали СССР.

В ВСУ напомнили, что снять с себя ответственность за ведение тотальной войны на уничтожение украинского народа, Московия постоянно пытается навязать собственное видение ситуации, придумать причину своих действий и сформировать так называемый образ "нового врага для мирового мира и безопасности".

Нарративы РФ рассчитаны на российскую и пророссийскую аудиторию, в то же время их повторение создает иллюзию правдивости и используется агентами Кремля в разных странах.

В конце ноября в Центре противодействия дезинформации озвучили нарратив российской пропаганды в отношении НАТО

Журналистка Ольга Лень отметила, что российские пропагандисты грезят наступлением и из-за нагнетания страха они пытаются развернуть нарратив "народной войны"

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