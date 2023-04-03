В ВСУ назвали наиболее эффективное оружие против "шахедов"

Об этом он написал в своем фейсбуке.

Именно такие пулеметы более эффективны, ведь беспилотники постоянно меняют маршруты, чтобы избежать поражения и выполнить свою задачу, говорит Наев.

"Иногда летают кругами, заходят с одной стороны, пролетают, потом снова возвращаются. То есть все время пытаются избежать наших средств противовоздушной обороны", - рассказал он.

Генерал отметил, что благодаря партнерам украинская противовоздушная оборона постоянно увеличивается: "Мы понимаем, что каждый квадратный метр мы прикрыть не сможем. Но мы пытаемся расставлять мобильные огневые группы и зенитные комплексы противовоздушной обороны на таких расстояниях, чтобы можно было прикрывать и страховать друг друга".

Украинские зенитчики находятся в постоянной боевой готовности. Они всегда находятся в машинах и только по сигналу включаются и переходят в боевую готовность номер один. Кроме того, они могут попадать во враждебные цели как днем, так и ночью, добавляет командующий Объединенных сил.