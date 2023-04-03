В ВСУ назвали наиболее эффективное оружие против "шахедов"
Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что иранские "шахеды" являются малоскоростными целями, поэтому для их поражения лучше всего использовать крупнокалиберные пулеметы
Об этом он написал в своем фейсбуке.
Именно такие пулеметы более эффективны, ведь беспилотники постоянно меняют маршруты, чтобы избежать поражения и выполнить свою задачу, говорит Наев.
"Иногда летают кругами, заходят с одной стороны, пролетают, потом снова возвращаются. То есть все время пытаются избежать наших средств противовоздушной обороны", - рассказал он.
Генерал отметил, что благодаря партнерам украинская противовоздушная оборона постоянно увеличивается: "Мы понимаем, что каждый квадратный метр мы прикрыть не сможем. Но мы пытаемся расставлять мобильные огневые группы и зенитные комплексы противовоздушной обороны на таких расстояниях, чтобы можно было прикрывать и страховать друг друга".
Украинские зенитчики находятся в постоянной боевой готовности. Они всегда находятся в машинах и только по сигналу включаются и переходят в боевую готовность номер один. Кроме того, они могут попадать во враждебные цели как днем, так и ночью, добавляет командующий Объединенных сил.
- Ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявлял, что россияне используют тактику атак "шахедами" по Украине, выпуская их по разным направлениям: противодействовать этому сложно, однако ВСУ приспособились к их уничтожению.
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