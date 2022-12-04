В ВСУ назвали ежедневные потери врага на Бахмутском направлении
Российские войска ежедневно теряют на Бахмутском направлении более 50 человек, столько же оккупантов получают ранения
Об этом заявил спикер Восточной группировки войск Сергея Череватого в эфире телемарафона.
"Здесь можно примерно сказать по динамике, округлить, конечно. В районе от 50 до 100 человек они могут потерять только на Бахмутском направлении. Это только убитыми и столько же ранеными в зависимости от суток", - заявил спикер.
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В частности, он отметил, что ситуация на этом участке фронта остается напряженной, но контролируемой. По словам Сергея Череватого, оккупанты не смогут окружить украинские войска в Бахмуте, поскольку ВСУ держат оборону и отбивают атаки врага.
В то же время, он отметил, что россияне пытаются менять тактику боя на Бахмутском направлении. В частности, наемники формируют небольшие группы, чтобы проникнуть в украинские позиции.
- 3 декабря стало известно, что в Авдеевском и Бахмутском направлениях враг продолжает вести наступление и активно применяет авиацию для поддержки наземных группировок.
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