В ВСУ начались командно-штабные учения "Метель-2022"

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

"Главной целью КШН "Метель-2022" является приобретение и наращивание оперативных возможностей органов военного управления, воинских частей и подразделений Вооруженных Сил Украины, других составляющих сил безопасности и обороны государства осуществлять управление войсками (силами) в ходе ведения оборонных действий в кризисном районе", – сообщают в штабе.

Учения будут проходить в определенных районах по территории всей Украины в течение февраля. Они плановые и будут проходить в рамках общей интенсивной программы подготовки войск.

"В течение прошлого года ВСУ провели почти 5 тыс. мероприятий боевой подготовки, из них - 70 командно-штабных учений с привлечением войск и более 2,5 тыс. тактико-специальных учений разных видов. В этом году программа боевой подготовки является не менее насыщенной. ВСУ постоянно готовятся и готовы к реагированию на любые сценарии развития ситуации безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, министр обороны Алексей Резников сообщил, что ВСУ с 10 по 20 февраля проведут учения, на которых испытают возможности "Байракторов", "Джавелинов" и ПТРК NLAW, которые Украина получила от Великобритании.