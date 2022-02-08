В ВСУ начались командно-штабные учения "Метель-2022"
В Вооруженных Силах Украины начались командно-штабные учения "Метель-2022", направленные на управление группировками войск во время ведения боевых действий
Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.
"Главной целью КШН "Метель-2022" является приобретение и наращивание оперативных возможностей органов военного управления, воинских частей и подразделений Вооруженных Сил Украины, других составляющих сил безопасности и обороны государства осуществлять управление войсками (силами) в ходе ведения оборонных действий в кризисном районе", – сообщают в штабе.
Учения будут проходить в определенных районах по территории всей Украины в течение февраля. Они плановые и будут проходить в рамках общей интенсивной программы подготовки войск.
"В течение прошлого года ВСУ провели почти 5 тыс. мероприятий боевой подготовки, из них - 70 командно-штабных учений с привлечением войск и более 2,5 тыс. тактико-специальных учений разных видов. В этом году программа боевой подготовки является не менее насыщенной. ВСУ постоянно готовятся и готовы к реагированию на любые сценарии развития ситуации безопасности", - говорится в сообщении.
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