В ВС Германии выросло число резервистов из-за вторжения РФ в Украину

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт Бундесвера.



"После начала захватнической войны против Украины все большее количество резервистов связывается с различными ведомствами Бундесвера, чтобы предложить свою поддержку… В настоящее время конкретное требование к Бундесверу еще не предусмотрено; с другой стороны, развитие ситуации характеризуется высокой динамикой", - говорится в сообщении немецкой армии.



В Бундесвере сообщили, что сейчас на его сайте созданы каналы связи для запросов.



Германия ввела всеобщую военную службу в 1956 году и отменила ее только в 2011 году. В последние 10 лет вооруженные силы Германии полагались исключительно на добровольцев, хотя допускается возобновление призыва в случае чрезвычайной ситуации.



Российская агрессия против Украины вызвала в Германии дискуссию о целесообразности возвращения к общему призыву, возможно, и для мужчин, и для женщин.



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