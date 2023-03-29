В ВРУ обещают усовершенствовать мобилизационные мероприятия
В Украине будут работать над усовершенствованием мобилизационных мероприятий, чтобы больше не возникало ситуаций, когда с улицы отправляются сразу на фронт
Об этом Укринформу рассказал нардеп, представитель президента в Раде Федор Вениславский.
"По результатам заседания оборонного комитета, где были все руководители высшего уровня, отвечающие за мобилизационные мероприятия, выяснили, почему возникают такие неправильные ситуации, например, когда военнослужащий был сразу направлен в зону боевых действий после призыва на службу. Эти вопросы мы взяли на контроль. Такого точно больше не будет. Виновные будут привлечены к ответственности", – заверил он.
Нардеп проинформировал, что в настоящее время в комитете работают над усовершенствованием процедуры проведения мобилизационных мероприятий, в частности, разрабатывают законодательные изменения, которые будут способствовать урегулированию вопроса выдачи повесток военнообязанным переселенцам, вынужденно проживающим не по месту постоянной регистрации.
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