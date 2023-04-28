В ВРП считают, что сроки рассмотрения жалобы против судьи Аблова истекли, он может получить пожизненные выплаты в случае отставки, - юрист Берко
Судья ОАСК Евгений Аблов пытается уйти в отставку с пожизненными выплатами около 100 тыс. грн в месяц. Этому может помешать рассмотрение дисциплинарных жалоб против судьи, однако в Высшем совете правосудия (ВРП) считают, что сроки рассмотрения таких жалоб истекли
Об этом рассказал адвокационный менеджер Фонда DEJURE Степан Берко в эфире Еспресо.
По словам юриста, судьи, которые выходят в отставку, получают единовременную выплату в размере трехмесячного судейского вознаграждения, а после этого пожизненно ежемесячно получают 80% своей зарплаты. Это около 100 тысяч гривен.
"Мы бьем тревогу, потому что в отношении господина Аблова и других судей ОАСК в Высшем совете правосудия есть дисциплинарные жалобы. Закон говорит, что если есть такая жалоба, можно сначала рассмотреть ее, а потом уже рассматривать вопрос об отставке. К сожалению имеем такую ситуацию, когда члены ВРП, не все, однако большинство считает, что сроки рассмотрения жалоб истекли", - сказал Берко.
Юрист отметил, что у 51-летнего Евгения Аблова также есть обвинения по уголовному делу, которое связано с захватом власти. В случае отставки судья сохранит иммунитет от правоохранителей и, хотя его могут отозвать с отставки и начать рассмотрение дел, полученных сумм Аблов государству не будет возвращать.
- В мае 2017 года Высший совет правосудия отказался увольнять судью Аблова, который 9 декабря 2013 года обязал "Беркут" разогнать Майдан.
- Председатель ОАСК Павел Вовк, его заместитель Евгений Аблов и Валерий Келеберда фигурируют в деле создания преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе.
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