Об этом рассказал адвокационный менеджер Фонда DEJURE Степан Берко в эфире Еспресо.

По словам юриста, судьи, которые выходят в отставку, получают единовременную выплату в размере трехмесячного судейского вознаграждения, а после этого пожизненно ежемесячно получают 80% своей зарплаты. Это около 100 тысяч гривен.

"Мы бьем тревогу, потому что в отношении господина Аблова и других судей ОАСК в Высшем совете правосудия есть дисциплинарные жалобы. Закон говорит, что если есть такая жалоба, можно сначала рассмотреть ее, а потом уже рассматривать вопрос об отставке. К сожалению имеем такую ситуацию, когда члены ВРП, не все, однако большинство считает, что сроки рассмотрения жалоб истекли", - сказал Берко.

Юрист отметил, что у 51-летнего Евгения Аблова также есть обвинения по уголовному делу, которое связано с захватом власти. В случае отставки судья сохранит иммунитет от правоохранителей и, хотя его могут отозвать с отставки и начать рассмотрение дел, полученных сумм Аблов государству не будет возвращать.