Соответствующий проект постановления №8344 был зарегистрирован в парламенте 10 января.

Согласно сопроводительным документам, основанием для принятия предложенного решения является личное заявление Аксенова о сложении полномочий в связи с невозможностью их выполнения по состоянию здоровья в соответствии со статьей 81 Конституции Украины и статьей 4 закона "О статусе народного депутата Украины".

В настоящее время постановление направлено на рассмотрение профильного комитета.

9 января член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что народный депутат Андрей Аксенов подал заявление о досрочном сложении полномочий .

Аксенова, ранее также являвшегося мэром Доброполья в Донецкой области, подозревали в организации псевдореферендума "ДНР" и наличии российского гражданства.

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