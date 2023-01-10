В ВР зарегистрировали проект постановления о лишении мандата нардепа Аксенова
Верховной Раде Украины предлагают досрочно прекратить полномочия внефракционного народного депутата Андрея Аксенова
Соответствующий проект постановления №8344 был зарегистрирован в парламенте 10 января.
Согласно сопроводительным документам, основанием для принятия предложенного решения является личное заявление Аксенова о сложении полномочий в связи с невозможностью их выполнения по состоянию здоровья в соответствии со статьей 81 Конституции Украины и статьей 4 закона "О статусе народного депутата Украины".
В настоящее время постановление направлено на рассмотрение профильного комитета.
- 9 января член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что народный депутат Андрей Аксенов подал заявление о досрочном сложении полномочий .
- Аксенова, ранее также являвшегося мэром Доброполья в Донецкой области, подозревали в организации псевдореферендума "ДНР" и наличии российского гражданства.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.04
Покупка 40.04Продажа 40.75
-
EUR
Покупка 41.77Продажа 42.86
- Актуальное
- Важное