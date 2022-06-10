В ВР сейчас есть задача избавиться от хлама: лишить пророссийских депутатов мандата, - нардеп Дунда
Нардеп Олег Дунда убежден, что пророссийских депутатов в Верховной Раде Украины нужно лишить мандата. По его словам, это можно сделать даже в военное время
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
"У нас в Верховной Раде есть много депутатов, которые приняли присягу, что будут служить украинскому народу, однако прислуживают Москве. Это в частности Деркач, Медведчук и другие представители ОПЗЖ. А также внефракционные "депутаты" такие, как Новинский, Дубинский, и в нашей фракции ("Слуга народа", - ред.) такие были, но уже не являются ее членами. Поэтому у Верховной Рады есть сверхзадача избавиться от этого хлама - лишить их депутатских мандатов", - подчеркнул Дунда.
Нардеп добавил, что таких коллаборантов можно лишить депутатского мандата даже в военное время.
"ВР может принять постановление, согласно которому те нардепы, которые изменили присяге украинскому народу, которое давали 29 августа 2019 года, теряют мандат - с этого момента они уже не будут народными депутатами. Это будет полностью отвечать требованиям, которые есть в военное время", – отметил Дунда.
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