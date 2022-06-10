Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



"У нас в Верховной Раде есть много депутатов, которые приняли присягу, что будут служить украинскому народу, однако прислуживают Москве. Это в частности Деркач, Медведчук и другие представители ОПЗЖ. А также внефракционные "депутаты" такие, как Новинский, Дубинский, и в нашей фракции ("Слуга народа", - ред.) такие были, но уже не являются ее членами. Поэтому у Верховной Рады есть сверхзадача избавиться от этого хлама - лишить их депутатских мандатов", - подчеркнул Дунда.



Нардеп добавил, что таких коллаборантов можно лишить депутатского мандата даже в военное время.



"ВР может принять постановление, согласно которому те нардепы, которые изменили присяге украинскому народу, которое давали 29 августа 2019 года, теряют мандат - с этого момента они уже не будут народными депутатами. Это будет полностью отвечать требованиям, которые есть в военное время", – отметил Дунда.

"Россия здесь всерьез и навсегда!" - на facebook-странице нардепа, избранного от "Слуги народа", Алексея Ковалева, 8 июня явился пост в поддержку кафиров

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