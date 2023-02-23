В ВР предложили ввести видеофиксацию уроков в украинских школах
В Верховной Раде Украины начали обсуждать введение видеонаблюдения во время проведения образовательного процесса
Об этом на фейсбуке проинформировала заместитель председателя комитета ВР по гуманитарной и информационной политике Ирина Констанкевич.
Она утвердила, что на повестке дня в украинском парламенте - вопрос "целесообразности введения и правового регулирования вопроса видеофиксации образовательного процесса".
Да, говорится именно о видеонаблюдении для фиксации противоправных действий и использования видео в качестве доказательства в суде при необходимости.
Из преимуществ Ирина Констанкевич выделила противодействие буллингу и мобингу, защиту от ложных обвинений, фиксацию краж, данные по инцидентам между учениками и педагогами. Однако есть и недостатки: сложные процедуры защиты персональных данных, высокая стоимость оборудования и его обслуживания, несовершенство законодательства (необходимо согласие всех присутствующих участников образовательного процесса).
- Напомним, министерство образования и науки Украины рекомендует образовательным учреждениям перейти на дистанционное обучение в годовщину войны – с 22 по 24 февраля.
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