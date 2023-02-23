В ВР предложили ввести видеофиксацию уроков в украинских школах

Об этом на фейсбуке проинформировала заместитель председателя комитета ВР по гуманитарной и информационной политике Ирина Констанкевич.

Она утвердила, что на повестке дня в украинском парламенте - вопрос "целесообразности введения и правового регулирования вопроса видеофиксации образовательного процесса".

Да, говорится именно о видеонаблюдении для фиксации противоправных действий и использования видео в качестве доказательства в суде при необходимости.

Из преимуществ Ирина Констанкевич выделила противодействие буллингу и мобингу, защиту от ложных обвинений, фиксацию краж, данные по инцидентам между учениками и педагогами. Однако есть и недостатки: сложные процедуры защиты персональных данных, высокая стоимость оборудования и его обслуживания, несовершенство законодательства (необходимо согласие всех присутствующих участников образовательного процесса).