В возрасте 99 лет скончалась американская актриса Бетти Уайт

Об этом сообщает bbc .

Уайт умерла 31 декабря в возрасте 99 лет, столетний юбилей актриса и телеведущая должна была отметить 17 января.

Бетти Уайт прославилась благодаря ролям в телесериалах "Золотые девушки" и "Шоу Мэри Тайлер Мур".

Свою первую премию "Эмми" она получила в номинации "Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале" в 1975 году. Через год она снова стала лауреаткой этой премии. В обоих случаях актриса получила приз за роль в "Шоу Мэри Тайлер Мур".

В общей сложности на ее счету шесть премий "Эмми", в том числе в номинации "Лучшая актриса в комедийном сериале" - в 1986 году за роль в сериале "Золотые девушки".

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