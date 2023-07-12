Об этом сообщает чешский телеканал ČT24.

"Прозаик и эссеист Милан Кундера умер в возрасте 94 лет. Вместе с Кафкой и Гавелом он был одним из самых известных чехов за рубежом. Его неоднократно упоминали как кандидата на Нобелевскую премию по литературе", - говорится в сообщении.

Особую популярность писателю принесли романы "Жерт" и "Невыносимая легкость бытия".

Отмечается, что в последние десятилетия Кундера писал исключительно на французском языке и даже запрещал перевод своих произведений на чешский язык, сняв свой запрет только в последнее время. Зато произведения писателя переведены на десятки языков.

Чем запомнится Милан Кундера миру

Милан Кундера был всемирно известным чешско-французским писателем, поэтом, прозаиком, драматургом. С 1975 года он жил во Франции, хотя родился в городе Брно, Чехословакия. Писал на чешском и французском языках.

Отец Милана был музыковедом и ректором университета в Брно. Во время учебы в средней школе Милан сочинил первые стихи. После Второй мировой войны он подрабатывал разнорабочим, джазовым музыкантом. В университете изучал музыку, кино, литературу и эстетику. После окончания университета работал ассистентом и позже профессором на факультете кино Пражской академии. Писал поэмы, эссе и пьесы.

В 1950 году был исключен из рядов Коммунистической партии за индивидуалистские тенденции. После окончания академии в 1952 году преподает мировую литературу в киноакадемии. С 1956 по 1970 год снова находится в рядах Коммунистической партии.

В 1953 году публикует свою первую книгу. До середины 50-х занимается переводами, эссе, драматургией. После выхода подборки стихов и 3 томов рассказов "Смешные любови" (1968), к писателю пришло признание.

Первый роман "Шутка" (1967) посвящен теме сталинизма. После выступления Хрущева на XX съезде КПСС с разоблачением культа личности Сталина эта тема приобрела популярность. Уже в первом своем романе автор стал зрелым мастером критической оценки политических событий, про все имеющим собственное мнение. Следующие романы писателя - "Жизнь не здесь", "Вальс на прощание" - подтвердили, что в мировой литературе появился талантливый писатель со своеобразным взглядом на мир человека и способом его изображения.

После советской оккупации Чехословакии в августе 1968 года Милан Кундера участвует в "пражской весне", за что был лишен возможности преподавать. Его книги были изъяты из всех библиотек страны. Из-за обвинений в соучастии в революционных событиях 1968 года писателя лишили возможности публиковаться.

Лишь в 1981 году Милан Кундер получает французское гражданство (до тех пор он находился на территории Франции как политический эмигрант). Самым значительным произведением Кундеры считается роман "Неописуемая легкость бытия" - итоговый труд автора в осмыслении событий "Пражской весны".

Находясь долгое время во Франции, Кундера настолько осваивает французский, что, начиная с 1990 года пишет на нем следующие романы: "Бессмертие" (1990), "Неспешность" (1995), "Настоящие" (1997), "Безразличие" (2000) .

Книги Милана Кундеры переведены почти на все языки мира и считаются классикой XX века, а самого писателя считают одним из выдающихся романистов второй половины XX века.