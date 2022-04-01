В возрасте 86 лет скончался легендарный футболист "Динамо" Турянчик
На 87-м году жизни остановилось сердце легендарного футболиста "Динамо" Василия Турянчика
Об этом сообщил официальный сайт " Динамо ".
О причине смерти легенды "Динамо" не говорят. Василию Турянчику было 86 лет.
За свою карьеру Турянчик четырежды становился чемпионом СССР. Выступал на позиции защитника и опорного полузащитника. Участник первого еврокубкового матча "Динамо" против "Колрейна" в 1965-м.
Всего сыграл за "Динамо" более 300 матчей. В период с 1965 по 1969 год был капитаном киевского топ-клуба.
После завершения карьеры футболиста Василий Турянчик вернулся в родной Закарпатье. Тренировал взрослые и детские команды в Ужгороде, Иршаве и Мукачево, где и провел последние годы жизни.
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