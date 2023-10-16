В возрасте 86 лет скончался экс-президент Финляндии Мартти Ахтисаари

Об этом сообщает Офис президента Финляндии.

Бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари скончался сегодня, 16 октября, в 06:40 утра в Хельсинки. К моменту смерти ему было 86 лет.

Мартти Ойва Калеви Ахтисаари был президентом Финляндской Республики с 1994 по 2000 год. Он был десятым президентом Финляндии. До своего президентства он занимал ряд важных должностей в министерстве иностранных дел Финляндии и Организации Объединенных Наций.

Завершив свою деятельность на посту президента, Ахтисаари основал престижную организацию по мирному посредничеству CMI – Фонд мира Мартти Ахтисаари и работал в сфере международных мирных переговоров и посредничества. В знак признания его многолетней работы в поддержку мира президент Ахтисаари был удостоен Нобелевской премии мира в 2008 году.

"Мы глубоко огорчены известием о смерти президента Мартти Ахтисаари. Мартти Ахтисаари верил в человечество, цивилизацию и добро, и прожил большую и выдающуюся жизнь. Он был президентом другой эпохи, который привел Финляндию в глобальную эпоху ЕС", - прокомментировал действующий президент республики .